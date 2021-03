Caterina Balivo, inaugura il mese della primavera con stile: lei è il fiore più bello – FOTO

Scatto che anticipa l’inizio della primavera per Caterina Balivo che si fa ritrarre mentre sorridente tiene tra le mani un enorme bouquet di tulipani

Dopo la fuoriuscita dalla conduzione di Rai Uno per Caterina Balivo ci sono stati molti momenti difficili – primo fra tutti positività a Covid del marito – che però lei ha saputo portare avanti sempre con estrema solarità e che non ha mai mostrato in pubblico per preservare la su vita privata.

L’abbiamo però vista sorridere felice tra la giuria de “Il cantante mascherato” condotto da Milly Carlucci, e proprio questa nuova avventura è stata lei motivo di spensieratezza in un momento così angosciante.

Caterina Balivo, il fiore più bello in mezzo a tanti altri