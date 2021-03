Chiara Ferragni interrompe Leone che guarda un video. La sua reazione diventa un meme – FOTO

Chiara Ferragni disturba il figlio Leone, intento a guardare un video. Lui non ci sta, e la sua divertentissima reazione diventa un meme su Instagram

I Ferragnez hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan, che giorno dopo giorno li seguono nelle loro vicissitudini quotidiane. Mentre Fedez è partito alla volta di Sanremo, dove parteciperà per la prima volta al Festival, Chiara Ferragni e Leone sono rimasti a casa a Milano. L’imprenditrice digitale ha condiviso sulle stories di Instagram un divertente momento col figlio, alle prese con la routine mattutina.

Leone è intento a guardare il videoclip della sua canzone preferita, “Blinding Lights” di The Weeknd, ma qualcosa va storto. La mamma comincia a canticchiare il brano, facendo perdere la concentrazione al bambino. Stizzito Leone prova a farla smettere, e si volta verso di lei, facendole segno di fare silenzio. E la sua faccina seria, col ditino davanti alla bocca, ha fatto il giro del web.

Chiara Ferragni interrompe Leone e la reazione del bimbo diventa un meme

La buffa espressione di Leone che zittisce Chiara Ferragni in poco tempo è diventata un meme. Il fermo immagine viene usato dai fan per accompagnare frasi che invitano a tacere. “Quando qualcuno ti dice che sei troppo grande per l’uovo di Chiara Ferragni”, si legge su una sua foto.

Anche l’influencer ha apprezzato l’iniziativa dei fan e ha condiviso alcuni fra questi meme. Ad esempio quello che recita “Quando ti stai lamentando con un’amica e questa inizia a fare a gara a chi ha più problemi invece di ascoltarti”.

Chiara intanto si prepara a diventare mamma per la seconda volta. Il nome della bimba rimane top secret, e verrà reso noto solo in un secondo momento. Inoltre, come il primogenito Leone, anche la piccolina avrà il doppio cognome “Lucia Ferragni”. E chissà se anche lei ci regalerà presto dei momenti così divertenti.