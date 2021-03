Chiara Nasti, un brindisi al nuovo amore, sguardo attraente: happy Sunday – FOTO

Chiara Nasti vola sulle ali dell’entusiasmo in compagnia del nuovo amore. Una domenica fantastica all’insegna del mare e del sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Dopo una moltitudine di tentativi da parte di Chiara Nasti di riappacificarsi con l’amore che conta, la fashion influencer di origini partenopee è risucita nel suo intento. Probabilmente durante questi anni, nessuno l’aveva mai ammirata così felice e composta, con lo sguardo e le attenzioni rivolte all’amore di coppia: e che coppia!

Da alcuni mesi a questa parte la supergirl ha conquistato il cuore del trequartista giallorosso (infortunato), Nicolò Zaniolo. Da quel momento in poi, la vita per lei è cambiata sotto diversi aspetti. Ormai al centro dell’attenzione di Chiara c’è un unico pensiero, quello di un amore sincero, che mai prima d’ora aveva conosciuto, al cospetto di diverse delusioni.

Per diverse ragioni, la Nasti aveva concentrato l’attenzione su di se, dando importanza al proprio livello di sex appeal e incremento di visualizzazioni sul web

LEGGI ANCHE —–> Elena Santarelli, esilarante in uno scheck su Instagram

Chiara Nasti, semplice e divina, come non l’avete mai vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi, le prove tecniche ammaliano il web: che stacco di coscia – FOTO



Per la sexy e fashion infuencer di Napoli è arrivato il momento di fare sul serio. Questa volta la blogger più famosa degli ultimi mesi ha fatto parlare di sè, mettendo al centro dei suoi progetti futuri, l’amore in condivisione con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo.

Chiara Nasti viene da un passato ricco di esperienze in tv, celebre per la partecipazione all’“Isola dei Famosi”, edizione 2018. Proprio in quella occasione, l’influencer dal forte istinto sensuale è riuscita a conquistare il cuore dei fan, prima di incontrare l’amore della sua vita.

Oggi il talento tra le blogger, classe ’98 è una costante di bellezza, onorata e celebrata da oltre 1,8 milioni di fan. Gli scatti che Chiara regala su Instagram sono davvero una “magìa” per gli occhi degli ammiratori, puntualmente stupiti da una sensualità e un fascino giovanile senza precedenti.

In questi giorni, la protagonista tra le influencer è in piena “campagna” d’amore e ha frenato per un attimo gli entusiasmi incandescenti del suo popolo, preferendo condividere un bicchiere di vino in dolce compagnia della propria metà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ieri la bella Nasti si è seduta al tavolino di un bar e si è goduta per filo e per segno tutta l’aria primaverile, che ormai ci accompagna da giorni. Lo sguardo intenso in direzione della telecamera lascia presagire ad un ritorno sorprendente sotto i riflettori, alla sua “vecchia” e seducente maniera