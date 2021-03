Elena Santarelli, esilarante in uno scheck su Instagram.

Elena Santarelli, conduttrice televisiva, attrice, showgirl ed ex modella italiana, si diverte a girare piccoli e divertenti scheck per poi postarli sul suo profilo Instagram.

La moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi, Elena Santarelli, ha postato sul suo profilo Instagram un video divertentissimo nel quale si vede la bellissima showgirl intenta a preparare una ricca ed abbondante colazione. Lo scheck continua con una ragazza che chiede alla Santarelli come facesse ad avere quel fisico (snello, atletico) pur mangiando cornetti, cioccolata e tanto altro, la Santarelli risponde che è fortunata. La ragazza si allontana ed un cameriere serve per colazione della frutta alla conduttrice.

“Mangio sempre così…sono fortunata”, il divertente siparietto della Santarelli

Nel divertente siparietto che la Santarelli ha postato sul suo profilo Instagram leggiamo una didascalia: “Mangio di tutto e non prendo peso “ “sono fortunata “ “sono così di natura .“ Il video ha avuto tantissimi apprezzamenti, non è il primo con il quale la showgirl si cimenta e finora non ne ha mai sbagliato uno. Elena è tanto amata dal pubblico, per la sua semplicità, la sua dolcezza e soprattutto per il fatto che spesso è solita mostrarsi senza trucco. Nel suo intimo non incarna la prima donna irraggiungibile ma si mostra come donna, come mogli e come mamma, con i suoi pregi e i suoi difetti.

La morale di questa breve vicenda è semplice: “Chi bello vo’ parè, guai e pene adda’ patè.” ovvero “Chi bello vuole apparire, deve sopportare pene e guai“. Il raggiungimento della forma (o dell’aspetto) ideale richiede dei sacrifici.