La meravigliosa ex cognata di Diletta Leotta delizia i suoi 482.000 followers di un post senza precedenti: Instagram ha un picco di views!

Nella descrizione della foto scattata alle Maldive, Eleonora scrive: “Basta, scappo e vado a vivere di un’isola deserta“.

La bellissima imprenditrice e influencer indossa un bikini bianco estremamente sexy, ha i capelli legati e un trucco molto leggero: è strepitosa!

Il post ha già superato i 16.000 mi piace e i 300 commenti, in tre ore: è stato un successo!

Tra i dolcissimi messaggi degli utenti, si leggono moltissimi apprezzamenti e complimenti di ogni genere, ad esempio: “Stupenda“, “Da infarto“, “Troppo bella“, oppure “Bellissima, come sempre“.

Eleonora Incardona in versione rosso mattone: una magia per gli occhi!

Ieri, la Incardona pubblica questo favoloso post, in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Nella didascalia riporta una citazione del libro “Quarant’anni in versi“: “Amo il mio bisogno di te di sentire la tua assenza, che come un’ombra mi segue senza lasciarmi mai da solo, neanche per un attimo appena“.

L’amatissima influencer è vestita di color rosso mattone, con un cappello e una borsa color cammello: uno stile smisurato!

Il post è composto da tre scatti: nel primo Eleonora si mostra stesa sull’erba, a leggere un libro; nel secondo c’è un suo primo piano e nel terzo una particolare inquadratura, che rende il libro protagonista della foto.

Gli scatti hanno ricevuto più di 5.000 like e 90 commenti.