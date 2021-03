Raccapricciante scoperta in un’auto: indagano i carabinieri

Due cadaveri carbonizzati sono stati ritrovati ieri sera all’interno di un’auto in fiamme a Rero di Tresignana, in provincia di Ferrara. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

Raccapricciante scoperta nella serata di ieri a Rero di Tresignana, in provincia di Ferrara. All’interno di un’auto che sarebbe stata incendiata sono stati ritrovati due cadaveri carbonizzati. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. I pompieri, domate le fiamme, hanno trovato i due corpi, dei quali non si conosce l’identità. Non sono ancora chiare anche le cause del decesso, su cui potranno far luce gli esami autoptici, disposti dall’autorità giudiziaria.

Leggi anche —> Bellinzago, terribile scontro: 23enne muore a bordo della sua moto

Ferrara, ritrovati due cadaveri carbonizzati all’interno di un’auto in fiamme: indagano i carabinieri

Leggi anche —> Elicottero precipita al suolo per un guasto: il tragico bilancio

Nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, a Rero, piccola frazione del comune di Tresignana, in Rero di Tresignana, sono stati trovati due cadaveri carbonizzati all’interno di un’auto, una Volkswagen Polo che sarebbe stata data alle fiamme. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, dopo le segnalazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta spento il rogo, hanno fatto la drammatica scoperta.

Intervenuti anche i carabinieri di Copparo che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Dai primi accertamenti, riporta Fanpage, è emerso che l’auto in questione appartiene ad un uomo di 64 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa proprio nella serata di ieri. Il 64enne di Codigoro, secondo i familiari, si sarebbe allontanato con un cugino di 70 anni, affetto da gravi patologie. Non è chiaro, però, se si tratta dei due, considerato che ancora non si conosce l’identità delle due persone ritrovate senza vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Da chiarire anche le cause del decesso. In tal senso, il pm della Procura di Ferrara, Lisa Busato, riporta Fanpage, ha disposto l’autopsia sulle due salme che potrà fornire elementi utili sulla drammatica vicenda che ha sconvolto la piccola frazione nel ferrarese.