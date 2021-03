Floriana Messina, bomba sexy in top nero corto e scollato: sensazionale – FOTO

Floriana Messina ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mostra super sensuale. Eleganza dentro e fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

La giornalista sportiva, con trascorsi da attrice, Floriana Messina ha fatto innamorare nuovamente i fan del suo profilo Instagram, grazie ad una foto da capogiro. Non è nuova a questo tipo di iniziative la bella e sensuale Floriana, che nel passato è entrata nel giro della critica a causa del fenomeno del body shaming.

Prima di diventare una celebre giornalista della stampa locale, partenopea, la sexy girl ha fatto la sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo, con la partecipazione al Grande Fratello. Una vetrina importante per lei, in quanto l’ha aiutata a prendere confidenza con i vip, anche se le ha riservato qualche grattacapo, per quanto concerne il suo aspetto fisico, oggetto di discussione da “salotto”

Ad oggi, la splendida giornalista non solo si è ripresa da un punto di vista personale ma ha guadagnato la stima di fan e telespettatori, dopo aver superato in maniera vincente, duri banchi di prova

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi, le prove tecniche ammaliano il web: che stacco di coscia – FOTO

Floriana Messina, la “tentazione” più bella per i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

LEGGI ANCHE —–> Francesca Ferragni promossa alla prova costume: ecco il fisico che tutte vorrebbero! – FOTO



Tra le giornaliste più glamour e affascinanti del “pianeta” calcio vi è senz’altro le, la straripante Floriana Messina, una costante di bellezza assoluta, ormai con il pieno consenso dei fan, nel lungo giro delle vip da “vetrina”.

Ad oggi la professionista del calcio Napoli vanta di un ottimo “bottino” di visualizzazioni tramite social network. In particolare su Instagram, l’appeal è schizzato a 725 mila follower, in pochissimi mesi.

Pochi riescono a resistere di fronte alla strapotenza delle forme di Floriana, completamente rigenerata da un passato ricco di insidie. Il riscatto per lei si è completato attraverso scatti ammalianti, dove spesso è protagonista di primi piani da capogiro, in cui le curve, al cospetto di ritocchini vari, prendono inevitabilmente la scena.

Poche ore fa, l’ex gieffina ha deciso di festeggiare la vittoria di ieri del suo amatissimo Napoli, ai danni del Benevento, indossando un vestito nero in pelle. Scollatura a “V” da stropicciarsi gli occhi e taglia della gonna talmente slim, da attirare le attenzioni proprio lì.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Insomma per lei si tratta davvero di un momento di estasy, per la felicità dei suoi ammiratori e celebranti di una femminilità destinata a scrivere la storia del web