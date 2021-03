Francesca Ferragni: sorriso perfetto e fondoschiena in primo piano FOTO

Chi non segue su Instagram Francesca Ferragni? La sorella di Chiara è ormai molto famosa su Instagram, diventerà anche lei un’influencer?

E’ la mezzana delle sorelle, Francesca Ferragni insieme a Chiara e Valentina formano il trio delle meraviglie. Le tre sono molto legate anche nell’ambito lavorativo, infatti da quando la regina delle influencer ha creato un impero, le altre due le sono state accanto e condividono con lei tanti momenti importanti. Francesca, nonostante le possibilità, ha deciso di continuare il suo percorso da dentista anche se su Instagram viene seguita da più di un milione di follower.

LEGGI ANCHE>>>Francesca Ferragni promossa alla prova costume: ecco il fisico che tutte vorrebbero! – FOTO

Francesca Ferragni: sorriso e occhi verdi, FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

LEGGI ANCHE>>>Francesca Ferragni torna bambina, l’abbraccio più coccoloso che c’è – FOTO

A Francesca non piace molto apparire, così tra le tre sorelle è quella meno conosciuta sul web anche se ha molto seguito sui social dove condivide nel tempo libero foto e video della sua giornata. Per lei è più un momento di svago e relax piuttosto che un lavoro come Chiara e Valentina. La donna è una dentista molto affermata che da poco ha concluso definitivamente il ciclo di studi. Felicemente fidanzata, anche Francesca è pronta per fare una famiglia insieme al suo compagno ma nell’attesa non vede l’ora di diventare zia per la seconda volta. Tutti infatti aspettano con ansia l’arrivo di baby girl.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Sorridente e raggiante, il suo volto brilla con quegli occhioni verdi che conquistano chiunque la guardi. Francesca è ormai una donna e i fan la adorano per il suo talento e la sua bellezza.