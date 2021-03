GF Vip, Dayane Mello: in arrivo proposta da Malgioglio. Accetterà?

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio ha una proposta per Dayane Mello. I due potrebbero collaborare a un nuovo progetto.

Cristino Malgioglio e Dayane Mello insieme per una possibile collaborazione. Sembrerebbe che il cantante abbia infatti una proposta per la concorrente del GF vip. Il cantautore sta realizzando un nuovo album. Nel farlo ha deciso di coinvolgere la modella brasiliana per la creazione di un singolo in omaggio all’America Latina, paese molto amato dal cantante. Si tratta del brano “Y lo latino”.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano il cantautore avrebbe individuato il volto della brasiliana per il video del suo inedito. Più volte, nel corso dei mesi nella casa più spiata d’Itala, Malgioglio ha ribadito che la modella ha dei lineamenti che bucano lo schermo e pertanto potrebbe fare l’attrice. In particolare aveva affermato che la vedeva perfettamente recitare nei panni di una bond girl nelle pellicole di 007.

Dayane Mello: aumenta la sua notorietà a livello mondiale

Dopo l’avventura al GF Vip la modella per la prima volta potrebbe essere protagonista in videoclip. La fama della Mello aumenta non solo in Italia. In Brasile è apparsa in un tg molto noto. Cristiano punta su di lei ipotizzando inoltre che vincerà il reality proprio grazie alla sua fama internazionale. Manca sempre meno all’esito di questa edizione del GF Vip. Stasera si terrà la puntata finale che decreterà il vincitore tra Dayane, Tommaso, Andrea, Stefania e Pierpaolo.

Intanto i fan si domandano se la Mello accetterà la proposta lavorativa di Cristiano. Classe 1989, Dayane è diventata nota al pubblico a seguito dalla partecipazione all’Isola dei Famosi e a Pechino Express. Madre di una bimba, avuta dalla relazione con l’ex Stefano Sala, è stata protagonista del GF Vip 2020. Il suo temperamento forte ha fatto sì che spesso finisse al centro di discussioni.

Lo scorso 3 febbraio è stata colpita da un terribile lutto. Il fratello Luca Mello è deceduto a causa di un grave incidente stradale.