Giorgia Rossi, le prove tecniche ammaliano il web: che stacco di coscia – FOTO

Giorgia Rossi ammalia il web, le prove tecniche sui social hanno fatto centro. Che stacco di coscia!

Giorgia Rossi pubblica alcune foto sul profilo personale Instagram che risalgono alla giornata di ieri, prima di andare in onda con Pressing, l’appuntamento fisso della domenica sera firmato Mediaset. Prove tecniche prima di #pressing 🤗 #sportmediaset #mediaset #seriea #italia1. Il post comprende due foto, ciascuno delle quali in una posa diversa. I fans rimangono sbalorditi da cotanta bellezza e classe, merito anche dell’outfit audace di Giorgia: abito nero sopra il ginocchio che si conclude con delle frange che riprende lo stesso tema presente lungo le maniche. A dare un tocco shock ci pensano le décolleté gialle che danno anche un tocco di giocosità alla mise scelta da una delle giornaliste sportive apprezzate.

Giorgia Rossi: quando bellezza e stile viaggiano all’unisono

La Rossi è molto seguita per il suo modo di condurre, garbata elegante e molto professionale. Niente di nuovo, visto che la giornalista è al timone del programma calcistico ormai da tempo. Spesso paragonata a Diletta Leotta, in realtà le due donne sono accomunate solo dalla passione per il calcio. Un amore che come ha spiegato la Rossi nel corso di un’intervista, la contraddistingue da sempre e che dopo anni di gavetta e studi ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero fare della sua passione un lavoro. Poi, dopo la bravura emerge anche la bellezza di Giorgia.

Basta un primo piano – come quello che postato la stessa tra le storie di Instagram qualche ora fa – per rimanere a bocca aperta. Semplicemente incantevole.