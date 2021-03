Giovanna Civitillo e il suo debutto per il Festival. Bella, sorridente e sfavillante: forse così non l’avevamo mai vista

Giovanna Civitillo, la conosciutissima e amatissima moglie di Amadeus, anche quest’anno al timone del Festival di Sanremo, sarà parte integrante della manifestazione canora. Sarà lei infatti a condurre PrimaFestival, lo spazio che andrà in onda sui Rai1 prima dell’inizio della kermesse. Insieme a lei che sarà Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Più volte l’hanno etichettata come “raccomandata” proprio perché lei è la moglie del conduttore e direttore artistico del Festival ma in una intervista al settimanale Oggi ha rispedito tutto al mittente spiegando che quando le è arrivata la proposta è stata sorpresa.

“Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Ama – ha sottolineato – Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. Io sono a posto con la mia coscienza, so come sono andate le cose e voglio affrontare il Prefestival con lo spirito giusto”.

Giovanna Civitillo, il debutto a PrimaFestival: favolosa

E con lo spirito giusto la vediamo in una foto pubblicata su Instagram. Giovanna Civitillo è bellissima, sorridente e sfavillante come il vestito che indossa. Un abito pieno di paillettes abbastanza scollato e che lascia tutte le spalle scoperte.

Una mano sul fianco e quasi con l’anca in fuori, da vera modella. Capelli più corti del solito e ad onde. Trucco soft che le illumina ancora di più il viso. Con questo scatto Giovanna ci regala su Instagram un momento della prima puntata del suo PrimaFestival.

Il pubblico è entusiasta di lei e le tributa un sacco di complementi. Lei che si è trovata a debuttare in un anno così difficile e anche prima del marito Amadeus per il quale è scattato di certo il countdowm. Mancano poche ore ormai all’inizio del Festival e lui molto probabilmente di fronte alla bellezza della moglie gongola.