Giulia De Lellis, outfit di jeans scollato: è un incanto per gli occhi FOTO

Giulia De Lellis, outfit di jeans scollato: è un incanto per gli occhi. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più belle e famose del mondo di Instagram. L’abbiamo tutti conosciuta quando ha esordito a Uomini e Donne, correva l’anno 2016 e lei decise di scendere le scale di Maria De Filippi per andare a corteggiare il tronista veronese Andrea Damante, che aveva già cominciato il suo percorso con diverse dame. Fu praticamente amore a prima vista: scegliersi fu inevitabile per la coppia di innamorati e da quel momento in poi diedero vita alla favola moderna amata da tutti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Giulia De Lellis, uno spettacolo su Instagram: che incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia fu soprannominata “la fidanzatina d’Italia”, in particolar modo quando Andrea dopo l’estate partì per la prima edizione vip del Grande Fratello. Superata questa prova, dopo pochi mesi è toccato a Giulia fa parte del cast della seconda edizione. Tra un periodo di distanza e l’altro pensavano di averne superate tante, ma quando dopo queste due reclusioni Giulia ha scoperto che Andrea in realtà la tradiva da un po’, ha deciso di mettere fine a questa relazione che ha fatto molto discutere. Sono tornati insieme diverse volte per poi lasciarsi definitivamente lo scorso settembre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ad oggi Giulia è felice con il suo Carlo Beretta, che ha conosciuto la scorsa estate quando ancora era impegnata in una relazione con Andrea.