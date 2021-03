I fatti vostri, Magalli fa una battuta: ” Sembra un venditore ambulante”

Giancarlo Magalli fa una battuta scomoda a I fatti vostri? A chi l’ha fatta? Ecco cosa è successo nella puntata del 1 marzo

Lo sanno tutti che Giancarlo Magalli, il conduttore del programma di intrattenimento di Rai 2 I fatti vostri, è solito fare battute a chiunque. Infatti non perde occasione di dire qualche parole di troppo anche durante la trasmissione e chi lo conosce sta al gioco. Oggi 1 marzo, è successo di nuovo e lo storico presentatore ha detto scherzosamente una frase che sul web non è passata inosservata.

I fatti vostri: che battuta ha fatto Magalli?

“Si fa prendere dall’enfasi, sembra quelli che vendono le cose in strada”, è stata questa la battuta di Giancarlo Magalli, che in questo non intendeva ci certo sminuire la professione dei venditori ambulanti. L’uomo si stava riferendo al suo collega Stefano Palatresi. Dopo questa frase, in un altro momento della trasmissione, il conduttore ha fatto anche una gaffe. Ha presentato il consueto balletto di Samanta Togni definendolo un boogie, ma incappando subito in una correzione della ballerina, la quale gli ha fatto notare che si trattasse, invece, di una dance music. Ma anche in questo caso Magalli ha avuto subito la risposta pronta spiegando il motivo del suo errore: “Ma nel titolo si parla di boogie, allora perché lo chiamate boogie?”.

Insomma Giancarlo Magalli non si smentisce mai e il pubblico ormai lo conosce bene e sa come prenderlo. E’ un libro aperto per tutti, anche per la sua collega Samanta Togni.