Juliana Moreira, il dettaglio che non sfugge. “Diranno che è un filtro ma…” | FOTO

La splendida Juliana Moreira ha pubblicato un selfie a prova di critiche e battute d’invidia: “Diranno che è un filtro, ma…”

La showgirl brasiliana, moglie di Edoardo Stoppa, sfoggia una bellezza mozzafiato che non risente affatto dello scorrere degli anni, ma che non è in ogni caso esente da critiche e commenti. Juliana Moreira, che ha esordito nel programma “Cultura moderna”, al fianco di Teo Mammucari, si è distinta non soltanto per le curve esplosive, ma anche per la simpatia e solarità. La modella, che dal 2007 è legata al conduttore televisivo, è attivissima sulle piattaforme social, tramite cui condivide dei momenti tratti dalla propria quotidianità. Nell’ultimo scatto postato, tuttavia, la brasiliana sembra mettere le mani avanti, ed ammonisce i followers circa la vera natura del selfie: “Diranno che è un filtro, ma…“.

Juliana Moreira, la FOTO che scatena le chiacchiere: “Diranno che è un filtro…”