Laura Pausini al Golden Globe: un risultato senza precedenti

Laura Pausini prima al Golden Globe? La sua musica è divina e le sue canzoni hanno un successo internazionale, i fan la adorano

E’ stata una cerimonia particolare, il 28 febbraio si è tenuto il Golden Globe 2021. La loro data ufficiale solitamente è gennaio, ma quest’anno a casa del Covid è stata posticipato. Per la quarta volta insieme a fare gli onori di casa c’è stata la storica coppia di conduttrici Tina Fey e Amy Poehler, regine di Saturday Night Live. Ma, in questa edizione, divise: una al Rainbow Room di New York, l’altra al tradizionale Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. La regina indiscussa di questa edizione è stata senza dubbio Laura Pausini, la cantante emiliana di fama internazionale che con la sua musica arriva dall’altra parte del mondo.

Laura Pausini ha vinto al Golden Globe ?

Laura Pausini è stata la vincitrice del Golden Globe 2021, la cantante italiana è stata premiata per la miglior canzone originale Io sì/Seen da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. La star internazionale dopo la sua vittoria inaspettata ha scritto un lungo post su Instagram e ancora emozionata ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto in questo momento così speciale. “Non avrei mai neanche lontanamente sognato di poter vincere un Golden Globe. Sono senza parole, ancora non ci credo – Inizia così il suo messaggio – Grazie alla Hollywood Foreign Press Association. Grazie di cuore a Diane Warren, è una sensazione incredibile poter ricevere un tale riconoscimento per la nostra canzone”.

Un grazie particolare va a sua figlia, la sua piccola sostenitrice che l’ha supportata in questo percorso e per lei è il suo punto di riferimento. “Vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi, nella speranza che cresca continuando sempre a credere nei suoi sogni”. Ha concluso.