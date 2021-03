Lutto alla Rai: scomparsa la conduttrice Rossella Panarese

È mancata nella notte l’autrice e conduttrice Rai Rossella Panarese da anni impegnata nella divulgazione scientifica di Radio3

Pensavamo a Rossella Panarese ogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati. pic.twitter.com/DVG7ksJw6q — Rai Radio3 (@Radio3tweet) March 1, 2021

La Rai piange la perdita dell’autrice e conduttrice Rossella Panarese che si è spenta la scorsa notte. La notizia della sua scomparsa è stata data dal direttore di Rai Radio3 Marino Sinibaldi nel corso di Prima Pagina. Una donna preparata ed autorevole che ha legato il suo nome già a partire degli anni 90 al tema della divulgazione scientifica in radio. Sotto la sua guida sono nati e si sono sviluppati alcuni programmi radiofonici di grande successo come “Palomar” e “Duemila“. Da circa 20 anni era autrice e speaker di Radio3 Scienza, una delle trasmissioni certamente più longeve del panorama italiano. Rossella Panarese, grazie ad intuito, professionalità e competenza, era ormai diventata un punto di riferimento a Viale Mazzini per tutti quelli che si sono cimentati nel difficile compito di avvicinare al grande pubblico la divulgazione scientifica.

Il cordoglio per la morte di Rossalla Panarese, autrice Rai

Per la scomparsa di Rossella Panarese, vogliamo far sentire il nostro affetto incondizionato a @Radio3scienza e @Radio3tweet Rossella ha fatto con noi un pezzo di strada importante raccontando quanto la ricerca scientifica possa cambiare le nostre vite. Grazie Rossella pic.twitter.com/yaRdSMMtC5 — Fondazione Telethon (@Telethonitalia) March 1, 2021

Al momento le cause della morte di Rossella Panarese e la data dei funerali non sono state ancora rese note. Subito dopo la notizia della sua scomparsa sono stati diversi i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono immediatamente arrivate in Rai. I social in particolare Twitter sono stati il luogo preferenziale dove condividere il dolore per la perdita di un personaggio tanto conosciuto ed apprezzato. Fra i più sentiti, oltre alle tante testate giornalistiche ed associazioni scientifiche con cui la Panarese aveva in qualche modo collaborato, sono arrivati quelli di diverse personalità del mondo della scienza.

Lavorare alla radio significa non perdere mai le parole: conduttrici e conduttori di @Radio3scienza le hanno ritrovate per raccontare Rossella Panarese, la sua capacità olimpionica di imparare una cosa dopo l’altra e una certa disciplina della danza. Qui https://t.co/Y028pZCnOa pic.twitter.com/cguFBfAGzL — Rai Radio3 (@Radio3tweet) March 1, 2021

In particolare il tweet lanciato da Rai Radio3 è come prevedibile data la grande vicinanza, uno dei più genuini e sentiti. “Pensavamo a Rossella quando avevamo bisogno di un parere giusto e di una soluzione intelligente. Riusciva a dare senso al nostro essere NOI“.