Maddalena Corvaglia, baciata dal sole svela l’incredibile domenica – FOTO

Maddalena Corvaglia, baciata dal sole svela il suo incredibile pomeriggio domenicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia posta su Instagram alcuni scatti che la immortalano baciata dal sole di febbraio. Non pare dolersi del fatto che – come sottolinea la stessa – da oggi la Lombardia è entrata in zona arancione. In effetti l’ex velina si trova in un luogo bellissimo e immerso nella natura. Il suo outfit è comodo ma di tendenza: una tuta bianca con tanto di scritta – riporta il nome Rossignol come l’omonimo brand – sopraelevata e colorata di blu e rosso. In realtà l’ultimo post comprende diverse foto, uno scatto a figura intera, un primo piano in cui appare più raggiante che mai e l’altro in compagnia del suo amico speciale a quattro zampe. Com’è facile intuire, con uno spettacolo del genere il boom di like era prevedibile, in tanti ad esaltare la bellezza naturale della Maddy.

LEGGI ANCHE -> Laura Chiatti in bianco: l’ampia scollatura è da capogiro – FOTO

Maddalena Corvaglia, il progetto per gli amanti dello sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

LEGGI ANCHE -> Maddalena Corvaglia, la routine di bellezza che non può mancare, splendida – FOTO

Una delle veline più apprezzate, la Corvaglia si è sempre distinta per il suo fisico super tonico. Il fitness è sempre stato nella sua vita e lo è ancora oggi, più che mai. Da poco infatti ha annunciato il suo ultimo progetto lavorativo: si chiama livenow.fitness.ita un servizio in abbonamento per accedere a dei corsi online di fitness e rimanendo comodamente da casa per allenarsi senza rinunciare al piacere dello sport. I fans hanno preso con favore questa nuova iniziativa e si sono rivelati subito entusiasti e pronti per partire insieme alla loro beniamina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Avere la Corvaglia come personal trainer certamente non può che essere un pregio.