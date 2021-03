Malika Ayane: radiosa, si distende sul divano. Un dettaglio preoccupa i fan

Malika Ayane posta su breve video su Instagram in cui si mostra ironica sul divano. Un dettaglio preoccupa i fan.

Malika Ayane ironica su Instagram. La cantante si prepara al Festival di Sanremo. Nel breve video postato sul social si mostra intenta a rotolarsi sul divano. “Pronti per iniziare”, la didascalia al post. Nelle immagini la cantante indossa una camicetta a fiori e pantaloncini viola. Ai piedi stivali color cuoio. Il look si confonde con i toni del divano e della carta da parati entrambi blu.

Nella ripresa Malika si mostra in perfetta forma. Tuttavia un dettaglio cattura l’attenzione dei suoi fan gettandoli nella preoccupazione. La Ayane infatti ha un polso fasciato. Qualcuno le domanda che cosa le sia accaduto. “Ho provato a far visitare la gattina che abbiamo adottato e lei non ha apprezzato particolarmente”, la risposta della cantante.

Non mancano i commenti di in bocca al lupo per la nuova avventura sul palco dell’Ariston.

Malika Ayane torna a Sanremo con un brano inno dell’amore per se stessi

Malika Ayane quest’anno gareggerà con il brano “Ti piaci così”. “Non può esserci nessuna forma d’amore se prima non siamo presenti a noi stessi. Quanto sei più felice, tanto più diventi figa. Tutt’altro che facile, ma l’obiettivo è avere un’oscillazione meno ampia di quel pendolo che spesso ci fa percepire in balia della vita”, le parole della cantautrice durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Classe 1984, Malika ha partecipato per ben cinque volte al Festival. Il suo esordio risale al 2009 quando vinse il secondo posto. Numerosi sono stati i riconoscimenti nel corso della sua carriera da cantante. Accanto a questa ha recitato in svariati ruoli.

37 anni, Malika è mamma di una bimba. Dal 2018 è fidanzata con il manager Claudio Frantini. Un rapporto nato dopo la conclusione del matrimonio con il registra Federico Brugia. L’incontro tra i due è stato casuale e ha ridonato finalmente il sorriso alla cantante.