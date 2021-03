La figlia di Eva Henger è sempre più sensuale e bella, anche quando si allena appare fantastica e stupenda

La bella Mercedesz Henger condivide nelle stories instagram una foto in cui appare in tenuta da ginnastica, sdraiata sul materassino post allenamento. Il lato A implode in camera con il top della nike che non contiene il seno prorompente della bella Henger. Appare bellissima anche nelle altre stories in cui porta a spasso i cagnolini e va in macchina.

Mercedez Henger e il litigio con Lucas Peracchi, hanno risolto?

I due qualche giorno fa sono apparsi distanti, si erano smessi di seguire su Instagram e Peracchi aveva scritto in una stories instagram “Tale madre tale figlia” con un cuore spezzato alla fine. Sembrava a tutti gli effetti che si fossero lasciati. Tuttavia poche ore fa la Henger ha condiviso una stories instagram a casa con il fidanzato mentre sorseggiano del vino. Lei ha scritto anche “Certo che ti amo scemo”. Qualcosa sarà successo tra i due ma forse solo un litigio passeggero, a quanto pare però i due ingigantiscono molto la vicenda. Togliersi il “segui” su instagram e scrivere frasi offensive che tutti possono vedere, fa apparire la questione più grave.

Dal momento che poi due minuti dopo fanno pace come se non fosse successo mai nulla. La coppia sta insieme ormai da anni e nonostante i tentativi della madre di lei, Eva Henger di separarli perché crede che Peracchi non sia giusto per sua figlia. La Henger ha infatti più volte accusato il giovane di trattare molto male la figlia e di averla cambiata. Tuttavia Mercedesz ha sempre affermato il contrario, che Lucas è molto dolce e premuroso nei suoi confronti e che non le farebbe mai male.

Infatti Eva aveva fatto passare il ragazzo addirittura come un violento, etichetta che non va via una volta data. Il giovane infatti si era molto dispiaciuto di queste parole. Ad oggi i rapporti con la mamma di lei non sono dei migliori. Si sono scontrati tutti e tre molte volte da Barbara d’Urso ma ancora oggi appaiono lontane madre e figlia.