Meteo, le previsioni di oggi lunedì 1 marzo, il VIDEO

Meteo, ci apprestiamo a vivere una settimana altalenante: tra freddo e caldo e poi un fin settimana con probabile ritorno di una cosa d’inverno

La nuova settimana e l’inizio del mese di marzo si apre nel segno dell’instabilità sul fronte del meteo. Dovremo abbondonare il bel tempo e le temperature miti degli scorsi giorni e abituarci nuovamente ad un periodo altalenante. Sarà una settimana molto dinamica questa sul fronte meteorologico con il ritorno del freddo, ma anche delle piogge e della neve, e poi ancora del caldo.

Nella giornata di oggi, lunedì 1 marzo 2021, sull’Italia si appresta ad essere una giornata, che come già annunciato sul finire della scorsa settimana, nella quale arriveranno le masse d’aria fredda dai Balcani. Le temperature si abbasseranno, soprattutto la notte e nelle prime ore della mattina, anche se il meteo resterà stabile.

In Val Padana non mancherà un po’ di nebbia e foschia soprattutto all’alba. Per il resto la situazione per oggi resterà stabile ma con l’inoltrarsi della settimana le cose cambieranno. Vediamo insieme cosa succede.

LEGGI ANCHE –> Squali dottori degli oceani: come potrebbero salvare l’ecosistema

Meteo, le previsioni per la settimana

LEGGI ANCHE –> Genovese: oggi interrogatorio di garanzia per l’imprenditore delle startup

Il contesto meteo nei prossimi giorni della settimana, almeno fino a giovedì 4 marzo, rimarrà stabile ma le temperature cambieranno notevolmente.

Nonostante l’aria fredda che fa da insidia, l’alta pressione rimarrà, senza lasciare il territorio e al centro-sud sarà ancora protagonista, facendo risalire di nuovo le temperature e regalando ancora belle giornate con un clima piacevole.

Sarà da venerdì poi che le cose cambieranno in modo più deciso. Ci sarà infatti un graduale peggioramento climatico, con l’alta pressione che inizierà a scemare e arriveranno le piogge. Non farà troppo freddo, con temperature ancora quasi di primavera ma il tempo si guasterà portando anche la neve sulle Alpi sopra i 1200 metri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per il weekend pare sia di ritorno il freddo, iniziando da Nord per poi distendersi su tutto il Paese. Prepariamoci così al ritorno del freddo, della pioggia e della neve in montagna. Ma ancora mancano un po’ di giorni e la situazione potrebbe anche cambiare, ecco perché non resta che attenzionare la cosa.