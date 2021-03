Michelle Hunziker quanto pesa? Te lo dice lei con un body very sexy-FOTO

La Hunziker ieri ha risposto a qualche domanda posta dai suoi followers su instagram, un’utente le chiede quanto pesa

Un fan chiede alla Hunziker quanto pesa, e lei scherzando e dicendo che la domanda è impertinente. Si mostra poi allo specchio in un body nero sensuale e sale sulla bilancia in diretta. Misura quindi il peso e appare intorno ai 61 kg, che per la sua corporatura ed altezza è un peso proporzionato. La conduttrice si tiene molto in forma con allenamenti tosti, quindi il peso è più che altro dato dai muscoli.

Michelle Hunziker confessa di essere stata gelosa dell’ex compagna del marito

Su instagram hanno chiesto alla Hunziker se è mai stata gelosa dell’ex di suo marito. Lei sorridendo confessa di aver avuto gelosia retroattiva perché quando si è innamorati tutti la provano. Dice però che poi bisogna mollare un pò il colpo, la gelosia ci sta ma senza esagerare. Domenica la conduttrice ha fatto anche una live insieme alla sua community di Iron Chapet. Durante queste live di solito fanno degli esercizi per il corpo molto efficaci che aiutano a tenersi in forma. Questa mattina è apparsa sorridente e raggiante come sempre la Hunziker, anche di lunedì che si sa è il giorno peggiore della settimana.

Lei però riesce sempre a trasmettere serenità e felicità con la sua positività e allegria. Non è sempre stato così e lei stessa lo ha ammesso più volte. Nelle domande su Instagram infatti le avevano anche chiesto se avesse mai sofferto di attacchi di panico. Lei ha rivelato ancora una volta che dopo un periodo buio della sua vita ha avuto attacchi di panico e ansia. Con il giusto aiuto però ha imparato a gestire la situazione e ne è uscita. Come infatti dice lei, gli attacchi di panico sono un pò il male di questa epoca.

Gira molto stress e ansia tra le persone, sia sul lavoro che nella vita privata e questo spesso causa queste problematiche. Anche il lockdown non ha giovato per niente a questa situazione e chi non aveva mai sofferto prima di questi attacchi, li ha scoperti proprio grazie alla pandemia. La Hunziker però sostiene che bisogna farsi aiutare, perché non bisogna mai vergognarsi di chiedere aiuto.