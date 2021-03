La famosa attrice ha pubblicato uno scatto che, come sempre, ha deliziato tutti i suoi fan. La Romanoff, bella più che mai, posta una foto sua alle terme.

Nicoletta Romanoff ha pubblicato uno scatto per dare il benvenuto al mese di marzo. Uno scatto probabilmente fatto alle terme. L’attrice, infatti, è in bikini, semimmersa nell’acqua.

Bella come non mai l’attrice, ha pubblicato questo scatto, graditissimo da molti utenti. Una vita super impegnata quella della Romanoff che ha ben 4 figli a cui badare. Due, nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, un’altra nata dalla relazione con Giorgio Pasotti e un’altra ancora, nata dalla storia con Federico Alvera, sposato a novembre 2019.

Nicoletta Romanoff: la sua carriera e i suoi scatti social super apprezzati

Nicoletta ha iniziato la sua carriera giovanissima. Dopo aver studiato veterinaria a Parigi, raggiunge la popolarità nel 2003 con il primo ruolo di attrice nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino dove interpreta Valentina, una giovane ragazza che vuole intraprendere la carriera di showgirl.

Dopo aver preso parte a questo film, riceve il premio Guglielmo Biraghi al Taormina Film Fest, oltre che una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nel 2005, insieme a Giorgio Pasotti, è protagonista di Un anno a primavera, una miniserie tv in due puntate dove interpreta Angela.

L’anno dopo gira il film Cardiofitness, diretto da Tagliavia e prodotto da Rai Cinema. Nell’autunno del 2007, invece, gira il film sulla vita di Marco Pantani, andato in onda su Rai Uno a febbraio 2007.

Nel 2013 partecipa come concorrente del talent show di Rai Uno Altrimenti ci arrabbiamo, condotto da Milly Carlucci.

Attualmente la Romanoff non sembra avere alcun impegno lavorativo costante, ma non perde comunque mai occasione per pubblicare degli scatti social molto apprezzati dai fan: “Bella come nessuna🤩🔥💣❤, Meraviglia, Great Nicoletta👏🔥❤️, 🤩🤩🤩, 🔥❤️, ❤️❤️❤️ giganteggi alla grande 😍😍😍”.