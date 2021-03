Dramma sui binari: ragazzo travolto ed ucciso da un treno in corsa

Un ragazzo di 27 anni è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un treno a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia.

Tragedia nella serata di ieri a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Un ragazzo di soli 27 anni è stato travolto e ucciso da un treno lungo la linea Pavia-Codogno. Il convoglio avrebbe centrato in pieno la vittima che è stata trascinata per diversi metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 27enne. In corso le indagini della Polfer che sta cercando di ricostruire le dinamiche della tragedia.

Un ragazzo è morto nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, a Corteolona e Genzone, piccolo comune in provincia di Pavia. Stando a quanto riporta la redazione dell’Ansa, la vittima, un 27enne residente a Linerolo (Pavia), sarebbe stata centrata in piena, nei pressi di un passaggio a livello, da un treno in corsa che viaggiava lungo la linea Pavia-Codogno. Il macchinista non si sarebbe accorto della presenza del 27enne sui binari e non avrebbe fatto in tempo ad arrestare il convoglio che ha investito il giovane trascinandolo per circa un centinaio di metri.

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Dai primi accertamenti, riporta l’Ansa, pare che alla base della tragedia vi possa essere un gesto volontario da parte del 27enne.

Non si esclude neanche l’ipotesi secondo la quale il ragazzo possa aver attraversato i binari senza accorgersi del passaggio del treno. La Polizia ha ritrovato l’auto del 27enne nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente.