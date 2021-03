Polizia tampona un’auto, muore 17enne durante un inseguimento

Caccia a due rapinatori a Roma, sono rimasti feriti due poliziotti e in modo grave un altro occupante della vettura travolta

A Roma un errore umano è costato la vita di una diciassettenne. Nella Capitale alcuni poliziotti stavano inseguendo in via Salone due presunti rapinatori quando l’inseguimento si è trasformato in una vera e propria tragedia. Una ragazza è morta dopo che l’auto sulla quale era a bordo è stata tamponata da una pattuglia della polizia stradale. La giovane era in macchina con altre persone, di cui una è rimasta ferita gravemente. Anche due agenti di polizia sono rimasti feriti.

Roma: morta una diciassettenne, cosa è successo?

La pattuglia della polizia era in servizio, dopo che era stata chiamata per una segnalazione di una rapina a Tivoli. L’auto in fuga con i presunti rapinatori, inseguita dalla stradale, è uscita allo svincolo di via di Salone. Proprio lì in quella via è accaduta la tragedia. Infatti poco dopo c’è stato l’impatto con la macchina su cui viaggiava la ragazza. L’auto dei rapinatori è stata poi trovata abbandonata sull’A24. Per il momento sono in corso le ricerche per rintracciarli e intanto è stata aperta un’indagine per la morte della diciassettenne. Sarà la polizia stessa a raccontare la dinamica dell’incidente, intanto due poliziotti e la persona che era in macchina con la ragazza sono finiti in ospedale e sono gravi.

Per l’adolescente invece non c’è stato nulla da fare, la ragazza è morta sul colpo ed ora saranno gli addetti alle ricerche a capire come muoversi. Intanto è caccia ai rapinatori, il caso non è stato ancora chiuso.