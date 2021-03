Rassegna stampa del 28 febbraio: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa della giornata di domenica 28 febbraio 2021: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Omicidio Ilenia Fabbri, spunta agghiacciante testimonianza

Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni sgozzata all’interno della sua abitazione di Faenza (Ravenna) lo scorso 6 febbraio. Per la sua morte attualmente risulta essere indagato l’ex marito Claudio Nanni in concorso con persona ancora non identificata. Nell’ambito dell’inchiesta sarebbe emersa un’altra agghiacciante testimonianza di un’amica. Quest’ultima avrebbe raccontato agli inquirenti che il 53enne due anni fa le avrebbe chiesto: “Conosci qualcuno che possa fare del male a mia moglie?”. La richiesta, secondo quanto avrebbe affermato la donna, sarebbe arrivata nel corso di uno sfogo di Nanni in merito alla causa civile che aveva con la ex moglie.

Gli inquirenti al momento sono alla ricerca di un uomo che è stato visto uscire dall’abitazione della vittima dopo il suo brutale omicidio.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Omicidio Ilenia Fabbri, spunta agghiacciante testimonianza – VIDEO

Scuola, da oggi oltre tre milioni di studenti in Dad: la stima del sito Tuttoscuola

Ancora difficoltà per la scuola, uno dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19. Da oggi, lunedì 1 marzo, dopo il monitoraggio dell’Iss, molte regioni cambieranno colore ed hanno, dunque, disposto la chiusura delle scuole per limitare la diffusione del contagio. Per tale ragione, circa un terzo degli studenti italiani seguirà le lezioni attraverso la Dad (Didattica a distanza). Nel dettaglio, non potranno seguire le lezioni in presenza circa 3 milioni di alunni sui quasi 8,5 iscritti totali nel nostro Paese. A stimarlo è il sito specializzato Tuttoscuola che ha analizzato i numeri relativi alla scuola delle regioni italiane.

Covid-19, il bollettino del 28 febbraio: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nel pomeriggio di ieri ha pubblicato il bollettino relativo all’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese. Stando ai dati del Ministero, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 2.848.564 con un incremento di 16.424 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Salgono anche i soggetti attualmente positivi che risultano essere 389.433 (+1.485) ed i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 2.157 in totale, ossia 11 in più rispetto a sabato. Il numero dei guariti è giunto a 2.362.465 con un incremento di 14.599 unità. Si aggrava ancora, purtroppo, il bilancio delle vittime con 318 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 96.666.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 28 febbraio: salgono i soggetti attualmente positivi

Milano: assembramenti da record. Party in Darsena, scoppia la rissa

Dopo il monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità sulla curva dei contagi, la Lombardia da oggi passa in zona arancione. Nella serata di sabato, l’ultimo in zona gialla, alcuni quartieri di Milano sono stati presi d’assalto. In particolare a Darsena, Isola e sui Navigli si è assistito a preoccupanti assembramenti. Nel dettaglio, molti ritrovi della movida sono stati presi d’assalto da gruppi di giovani che hanno voluto festeggiare l’ultimo week-end di zona gialla, nonostante il crescere dei contagi e l’appello del sindaco Giuseppe Sala di rispettare le norme.

In Darsena è stato organizzato anche una sorte di rave party a cui avrebbero preso parte centinaia di giovani. Musica, mascherine abbassate, alcool ed infine una rissa tra una ventina di ragazzi. Il tutto ripreso in alcuni filmati che hanno fatto il giro del web suscitando il timore di molti residenti.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Milano: assembramenti da record. Party in Darsena, scoppia la rissa – VIDEO

Serie A, si conclude la 24esima giornata di campionato: vincono Inter, Milan e Napoli

L’Inter dilaga a San Siro contro il Genoa e mantiene il primo posto in classifica a più quattro dal Milan. I rossoneri, in una gara ricca di emozioni, espugnano l’Olimpico vincendo 2-1 sulla Roma e ritrovano il successo, dopo quattro gare a secco tra campionato e coppe.

Altro passo falso della Juventus che pareggia a Verona 1-1 e perde terreno nella corsa Scudetto, obbiettivo che sembra essere sempre più lontano. Il Napoli, invece, si riscatta dopo la sconfitta contro l’Atalanta in campionato e l’eliminazione dall’Europa League, conquistando il derby contro il Benevento per 2-0.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In fondo alla classifica, il Cagliari ritrova la vittoria dopo ben 16 partite senza i tre punti battendo per 2-0 il Crotone in trasferta. Nonostante il successo, il club sardo romane ancora in zona retrocessione.