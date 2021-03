Roberta Morise: coccole al sole, la prima FOTO con lui

Roberta Morise si mostra ai fan con il suo compagno? Mai visto prima? I follower impazziscono e lasciano subito commenti alla foto

Seguita da quasi novantanove mila follower su Instagram, Roberta Morise è molto attiva sui social dove condivide foto dei suoi hobby, del suo tempo libero e del suo lavoro. Oggi però ha voluto pubblicare un post insieme al suo compagno e lo scatto ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti è la prima volta che girano sul web foto insieme a lui e molti non hanno resistito a lasciare messaggi.

LEGGI ANCHE>>>Roberta Morise, la ex di Carlo Conti nel letto insieme alle due “Prof”: followers in delirio – FOTO

Roberta Morise: chi è il suo fidanzato? FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE>>>Roberta Morise in intimo sul letto: il reggiseno rischia l’esplosione! – FOTO

Tutti sanno che è l’ex fidanzata di Carlo Conti, ma oggi il suo cuore batte per qualcun altro. All’età di trentaquattro anni la donna ha riscoperto l’amore e lo mostra senza veli ai fan su Instagram. “Bellezze” sono i primi messaggi di congratulazioni, “Adesso sì non prima” scrive un utente. I due sembrano fatti l’uno per l’altra, ma chi è il fidanzato della conduttrice televisiva? Si chiamo Giulio Fratini ed è uno shareholder. Si mostrano al pubblico sdraiati su un muretto, al sole e spensierati. La donna appoggiata a lui si lascia andare tra una coccola e l’altra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Così la Morise sembra proprio aver trovato l’anima gemella, questa volta sarà quello giusto? Impossibile saperlo, per il momento però la conduttrice si gode la sua storia a trecentosessanta gradi, il resto verrà da sé.