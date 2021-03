Rosalinda fuori dal GF: la rivelazione su Dayane è toccante

Cosa ha raccontato Rosalinda nell’intervista per Chi? L’ex gieffina si è lasciata andare rivelando cose importanti su Dayane

L’edizione del Grande Fratello Vip che sta per concludersi è stata molto particolare sotto ogni punto di vista. E’ la prima volta che un reality dura cinque mesi e all’interno della casa più spiata d’Italia ne sono successe tantissime. Una delle cose che ha colpito più di tutti il pubblico italiano è l’evoluzione del rapporto tra Dayane, finalista, e Rosalinda, uscita in semifinale. La modella brasiliana ha fatto coming out ma l’attrice siciliana continua a sottolineare che per lei si tratta solo di un’amicizia, ma qual è la verità?

LEGGI ANCHE>>>Grande Fratello Vip: una coppia torna a galla, nostalgia per il concorrente

Rosalinda: tra Dayane e Andrea, chi sceglierà?

LEGGI ANCHE>>>Soffiata al Grande Fratello, spoilerato finalmente il vero nome di Myss Keta – VIDEO

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono state senza dubbio due delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello vip. Le donne si sono rivelata fin da subito molto legate, soprattutto dopo la verità sul passato dell’attrice, entrata nella casa come Adua del Vesco e uscita con il suo vero nome Rosalinda. Una accanto all’altro sempre, anche nei momenti più intimi, fino a quando la siciliana non ha trovato l’amore accanto ad Andrea Zenga. Un rapporto altalenante, tanto che la modella brasiliana ha mandato in nomination la sua amica proprio in semifinale. Nonostante questo però la Cannavò ha rivelato al settimanale Chi il suo bene per Dayane: “Dayane è una persona molto carnale mentre io molto distaccata – ha spiegato – È stata un’amicizia molto forte perché nella casa hai bisogno di legami forti, e l’ho trovato in Dayane”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda però ancora una volta afferma che quella tra lei e Dayane è soltanto un’amicizia, il suo cuore batte per qualcun altro.