Drammatico schianto in moto: ragazzo perde la vita nel giorno del suo compleanno

Un ragazzo è morto ieri sera, giorno del suo 29esimo compleanno, in un tragico incidente in moto a Bressane, frazione di Castelguglielmo (Rovigo).

Dramma nella serata di ieri in provincia di Rovigo. Un ragazzo di 29 anni è morto a Bressane, frazione di Castelguglielmo, in un terribile incidente stradale proprio nel giorno del suo compleanno. Stando a quanto ricostruito, la vittima era in sella alla sua moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una recinzione. Inutili i tentativi di soccorso da parte dell’equipe medica, giunta sul posto insieme ed i carabinieri.

Rovigo, si schianta in moto contro una recinzione: ragazzo perde la vita nel giorno del suo compleanno

Ha perso la vita nel giorno del suo 29esimo compleanno a bordo della moto che gli era stata regalata per l’occasione. Questo il tragico destino di Marco Ghirardello, operaio 29enne di San Bellino, comune in provincia di Rovigo. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Gazzettino, il giovane aveva da poco salutato la fidanzata e si era messo in sella alla nuova moto. Per cause ancora da accertare, Ghirardello ha perso il controllo del mezzo a due ruote che è uscito di strada finendo contro una recinzione, nei pressi della chiesa di Bressane, frazione di Castelguglielmo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, ma per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimazione dello staff medico che ha dichiarato il decesso del 29enne.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla vittima. Dai primi accertamenti, riporta Il Gazzettino, pare si sia trattato di un’uscita di strada autonoma, forse provocata da attraversamento pedonale rialzato.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di San Bellino che si è stretta al dolore della famiglia colpita dalla perdita. Ghirardello, scrive Il Gazzettino, militava nell’Audace Bagnolo Canda, società calcistica di Terza categoria.