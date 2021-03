La bella cantante Roshelle ha scattato una foto su instagram nelle stories, indossa dei leggings troppo attillati

La cantante Roshelle indossa leggings decisamente troppo attillati nelle stories Instagram. Li ha usati per allenarsi e fare pilates, poi si è scaldata per andare a cantare e intanto faceva qualche passo di danza. La sua è una personalità molto particolare e si vede dai contenuti che condivide sui social. Le sue foto sono originali e diverse dalle solite che si vedono, si immortala in prospettive particolari che fanno anche girare la testa.

Roshelle su Instagram osa molto e i contenuti sono innovativi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

La cantante Roshelle osa molto su Instagram, condivide contenuti anche molto sensuali che a volte utilizza nei suoi videoclip. Appare sempre con abiti che le sottolineano le forme e mette in mostra il fisico in ogni modo. I suoi capelli rosa certo spiccano ma non si può far a meno di notare anche tutto il resto. Un fisico da urlo, seno prorompente e lato B pazzesco. Lei lo sa e infatti condivide con i followers scatti davvero bollenti. A volte viene anche criticata per alcune scelte troppo audaci, soprattutto nei videoclip. Un’utente infatti le aveva scritto che doveva cantare di più e mettersi in mostra di meno.

Si riferiva a un videoclip in cui appariva completamente senza maglietta e di profilo si vedeva il seno nudo. Il fatto è che viviamo in un’era in cui si mette tutto in mostra mercificando un pò il proprio corpo perché sembra normale. Su Instagram ad oggi la maggior parte dei contenuti riguardano donne o uomini che mostrano il loro corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Come se l’app fosse una vetrina e le persone la merce da acquistare. Sui social oggi vige l’eccesso in tutto, nel mostrare il corpo, nel mostrare cosa si possiede e con chi si sta insieme. Anche le relazione sono alla mercè del social network. Oggi è più importante condividere che vivere davvero alcuni momenti, ed è tremendamente triste.