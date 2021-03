Sabrina Salerno svela il suo segreto più intimo: “Non sono mai soddisfatta” – FOTO

Sabrina Salerno a cuore aperto si confessa attraverso i social raccontando ai suoi ammiratori il segreto del suo successo

Sabrina Salerno è indubbiamente una delle artiste italiane che da anni hanno trovato un posto fisso nel cuore di tantissimi ammiratori. Fascino e bellezza però non basterebbero a spiegare il motivo per cui in tanti la amano se a queste due doti innate non si aggiungessero simpatia e talento. Sabrina ha deciso di condividere su Instagram una sua intervista rilasciata al Resto del Carlino accompagnandola con uno scatto capace di lasciare a bocca aperta. Nella foto la cantante si è lasciata ritrarre da un top completamente ricoperto di merletti che crea un sensuale effetto vedo/non vedo con le sue forme. I capelli di solito lasciati ribelli sono raccolti con le mani mentre lo sguardo deciso è rivolto verso l’obiettivo. Nella didascalia che accompagna la foto ha voluto rivelare uno dei segreti del suo successo: “Non mi sento mai soddisfatta, è questo il motivo per cui cerco sempre di migliorarmi in tutto“.

L’intervista di Sabrina Salerno

Sabrina Salerno nel corso dell’intervista rilasciata al Resto del Carlino ha aperto il suo cuore rivelando dettagli anche dolorosi della sua vita. Una macchia che l’ha accompagnata negli anni è stata creata certamente dal rapporto inesistente che ha avuto con suo padre. Una paternità per anni rifiutata per la quale Sabrina si è lottata per ottenere giustizia fin quando nel 2006 il test del dna non ha decretato la verità. La cantante ha affrontato anche il tema della fisicità usata per ottenere e soprattutto conservare appeal sul pubblico.

Nell’intervista Sabrina ha dichiarato: “Sono come un calciatore che investe sul suo corpo – rivelando che dal suo punto di vista la bellezza passa dalla salute ed è per questo che la mantiene costantemente sotto controllo – lo specchio di certo mi piace ma non mi prendo mai troppo sul serio, non sono una vamp“.