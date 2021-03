Sanremo 2021, il significato della canzone di Aiello “Ora”

Aiello debutterà sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Ora”: scopriamo qualcosa in più sulla canzone e sul suo significato

Potrebbe essere considerato un artista emergente Aiello, cantautore, che è riuscito a farsi strada sulla scena musicale con alcuni singoli di successo come “Vienimi a ballare“, pubblicato lo scorso anno. Per lui sta arrivando il grande salto, il debutto sul palco del Festival di Sanremo dove gareggerà nella categoria Campioni con il brano “Ora“. Il pezzo farà parte di un progetto discografico in uscita il 12 marzo dal titolo “Meridionale“. Un disco dedicato alla sua terra, la Calabria, che unirà insieme diversi generi: dal pop all’r&B, dall’urban al flamenco. “Tutti diversi e insieme, perché la storia ha provato a raccontarci discriminazioni e confini, e invece la diversità io l’ho sempre vista come un valore aggiunto“, dichiara l’artista.

Il significato del brano di Aiello, “Ora”

Aiello con “Ora” porterà sul palco la storia di un uomo che ha voluto nascondere le proprie paure mostrandosi forte e inscalfibile, dedicandosi a quel “sesso ibuprofene” nel quale si tuffa per guarire le ferite del passato. Il testo parla chiaro: “Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel letto / Mi sono perso nel silenzio delle mie paure / L’atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore“.

Eppure il pensiero torna sempre lì, a chi quella ferita l’ha scalfita forte nel petto e dal quale cerca di fuggire. Sembra non pentirsi però del tentativo di cercare calore nel letto di qualcun altro anche se il pensiero fisso è a quella famiglia che avrebbe voluto costruire con un’altra lei. Una lei che si è rifatta una vita senza di lui. “Ho visto foto di te / Il tuo compagno, una bambina / Poi quella casa l’hai finita / Dovevi portarci me“, canta Aiello.

Il cantautore calabrese debutterà “Ora” sul palco del Festival di Sanremo che prenderà il via domani, martedì 2 marzo.