Sanremo 2021, il significato della canzone di Bugo “E invece sì”

Con “E invece sì” torna come solista al Festival di Sanremo Bugo, con un senso di rivalsa che trasmette anche attraverso il suo brano: scopriamo qualcosa in più sul suo significato

Si lascia alle spalle le polemiche e i drammi dello scorso Festival di Sanremo e torna sul palco dell’Ariston con un brano che trasmette la sua voglia di rivalsa. Bugo è pronto a presentare al pubblico “E invece sì” con il quale gareggerà in questa 71esima edizione. Il singolo farà parte del disco che prende il suo nome, “Bugatti Christian“, e che sarà disponibile a partire dal 5 marzo. Ma scopriamo qualcosa in più sul significato della canzona.

Il significato del brano di Bugo, “E invece sì”

La canzone che debutterà sul palco del Festival ritrova riferimenti nella musica classica italiana e racconta una realtà alternativa, tanto desiderata quanto all’apparenza irraggiungibile. Ma Bugo non ha intenzione di mollare ed è come se volesse mandare un messaggio a quel bambino che avrebbe tanto voluto un mondo diverso. “E tu gridami addosso / Cristian cresci, stai su dritto / Grazie ma io / Voglio immaginarmi che non ho sbagliato” canta nel ritornello. Nel testo sono stati inseriti riferimenti ad alcuni dei suoi idoli musicali, da Adriano Celentano a Ringo Starr, il quale immagina essere il suo migliore amico.

La voglia di non mollare e di rivincita porta Bugo a presentare al pubblico questo nuovo pezzo coinvolgendolo in una nuova avventura che prenderà il via con questo Festival, al quale seguirà l’uscita dell’album. È proprio questa sua forza ad averlo portato, partendo da un piccolo paese del novarese, a essere oggi quello che è.

“Ho sempre dovuto lavorare su di me per cercare il mio riscatto, già vent’anni fa“, ha dichiarato nel corso di un’intervista. Questa volta, quel riscatto, lo avrà proprio sul palco che ha segnato un periodo della sua carriera. E non è mai stato così pronto ad affrontarlo.

Bugo sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “E invece sì“, che debutterà nel corso della prima puntata in onda domani, martedì 2 marzo.