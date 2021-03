Sanremo 2021, il brano di Gio Evan: il testo della sua canzone “Arnica”

Dal 2 al 6 marzo andrà in onda la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. In questo 2021 vedremo debuttare sul palco dell’Ariston l’artista Gio Evan: ecco il testo del suo brano “Arnica”.

Un testo metaforico, quello di Arnica, il brano che Gio Evan porterà sul palco dell’Ariston per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Il Festival del 2021 vedrà il debutto di Gio Evan con questa canzone che invoca la capacità dell’arnica di curare i traumi fisici. L’artista la paragona alla capacità della musica di alleviare i traumi dell’anima.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano con i suoi aforismi e le sue opere, Gio Evan ha trasformato le parole in musica e questo lo porterà tra i concorrenti della categoria Campioni di Sanremo.

Un brano dal linguaggio poetico che racconta di scene quotidiane in cui tutti possono identificarsi. Un viaggio nel passato dell’artista senza alcun rimpianto: episodi che lui rivivrebbe fin dall’inizio, anche i più dolorosi, dai regali di Natale all’ansia degli esami.

Nell’attesa di ascoltare questa poesia riportata in chiave musicale, leggiamo il testo della canzone di Gio Evan.

E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione

Prendere in tempo il treno, e poi sbagliare le persone

E sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altri

Che poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente

Cerco un amico per un buon tramonto insieme

Voglio arrivare all’alba e dire dai di nuovo

E voglio farmi scivolare il mondo addosso

E non scivolare sempre io

E volo con la testa tra le nuvole

Ma vedessi il cuore quanto va più in alto

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto

Le corse lungomare

Nuotare fino a non toccare

L’ansia di non fare in tempo

Coi regali di Natale

Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare

Le partite sulla strada

Fare i pali con la maglia

Restare accanto

A chi non ce l’ha fatta

Le prime cicatrici

Gli amori mai finiti

Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici

Per poi dire cosa quanto ha fatto male

Eppure non riesco a rinunciare

Per poi dire cosa quanto ha fatto male

Eppure lo voglio rifare

E portami una primavera prima che appassisca

Davanti all’estate di tutti

Così esile che la tormenta

Mi confonde con un panno steso al vento

E cerco un posto dove poter fare il debole

Amici buoni per smezzare una tempesta

‘Che’ l’amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare

E volo con la testa tra le nuvole

Ma vedessi il cuore quanto va più in alto

E non voglio dimenticare niente

Però fa male ricordarsi tutto quanto

Le corse lungomare

Nuotare fino a non toccare

L’ansia di non fare in tempo

Coi regali di Natale

Lo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fare

Le partite sulla strada

Fare i pali con la maglia

Restare accanto

A chi non ce l’ha fatta

Le prime cicatrici

Gli amori mai finiti

Le nottate a casa soli o ubriachi con gli amici

Le corse di mia madre per fare in tempo a scuola

Sognare ad occhi aperti

L’estate senza soldi

L’ansia degli esami

Ma che festa il giorno dopo

La faccia di mio padre

Quando andava a lavoro

Le volte in cui pensiamo che andrà tutto male

I viaggi con chi ami

Sì ma i sogni a puttane

Le prime delusioni

Perché i baci finiscono

Le nottate a casa con gli amici

A dire resteremo uniti

E poi dire cosa quanto ha fatto male

Eppure non riesco a rinunciare

Per poi dire cosa quanto ha fatto male

Eppure lo voglio rifare