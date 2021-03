Sanremo 2021, Ibrahimovic: la batosta sconvolgente prima del Festival

Brutta batosta per Zlatan Ibrahimovic alla vigilia del festival di Sanremo: disposto il fermo per le prossime due partite di serie A

L’attaccante rossonero, che si è sottoposto a dei controlli medici, ha ricevuto una diagnosi non molto rassicurante, specie alla vigilia dei suoi impegni televisivi. Zlatan Ibrahimovic, campione del Milan, calcherà infatti il palco dell’Ariston a partire da martedì, e sarà ospite fisso della 71esima edizione del festival di Sanremo. Amadeus, che ha fatto tanto per assicurarsi la presenza del calciatore, potrebbe vedere i suoi piani disfarsi da un momento all’altro. A seguito di una visita, allo svedese è stata infatti diagnosticata una lesione del muscolo adduttore sinistro. Ora i telespettatori si pongono un’unica domanda: Ibra verrà meno agli impegni presi con il conduttore?

Ibrahimovic, lesione dell’adduttore: saltano gli impegni al Festival?

Allo stato attuale, la lesione dell’adduttore non sembra compromettere la presenza di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo. Il calciatore, che proprio ieri si è sottoposto a dei controlli, dovrà restare a riposo per almeno dieci giorni, per poi effettuare un ulteriore esame diagnostico. Si tratta di una grande batosta per il campione, che dovrà saltare le sfide di serie A con Udinese e Verona, ma anche gli ottavi di Europa Leage contro il Manchester United.

L’attaccante, tuttavia, non mancherà agli impegni presi con Amadeus, e calcherà il palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate. Il conduttore, motivando le ragioni che lo hanno spinto a coinvolgere il calciatore, ha affermato quanto segue: “Quando ho incontrato Zlatan sono rimasto colpito dalla sua storia e gli ho chiesto di far parte della squadra“.

Un campione dentro e fuori dal campo, secondo il giudizio di Amadeus. Zlatan, che subisce tuttora le conseguenze di pregiudizi infondati, avrà la possibilità di far ricredere il pubblico italiano e non.