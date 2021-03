Alla 71esima edizione del festival di Sanremo Fedez e Francesca Michielin presenteranno un brano dal titolo “Chiamami per nome” che parla del coraggio di amare, della passione verso la persona amata e dell’importanza di “coltivare” il proprio amore e prendersi cura dell’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)



Dal 2 al 6 marzo vedremo Fedez e Francesca Michielin, una delle “coppie musicali” più famose e apprezzate d’Italia calcare il palco del teatro Ariston.

Il duo canterà una canzone dal titolo “Chiamami per nome” che parla d’amore, di passione e dell’importanza di coltivare l’amore. Nell’attesa di sentire la loro voce, noi di Yeslife proveremo ad analizzare il testo e a cogliere l’essenza delle loro parole.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi sono Fedez e Francesca Michielin: il duo che fa impazzire il web

“Chiamami per nome”, ecco il significato della canzone di Fedez e Francesca Michielin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)



LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, il brano di Fedez e Francesca Michielin: “Chiamami per nome”

Loro sono due degli artisti più stimati e acclamati soprattutto dai più giovani: Fedez e Francesca Michielin. Uno è eccentrico e una vera e propria star di Instagram, l’altra è più timida e riservata ma piena di ambizione e dal carattere deciso.

Si presenteranno al festival di Sanremo con la canzone “Chiamami per nome“. Il testo, alla cui stesura ha collaborato anche Mahmoud, vincitore di un’edizione precedente della kermesse con il brano “Soldi”, promette già di farci sognare.

La canzone parla di un amore perduto e ritrovato. “Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio / Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono“. In questo testo ci sono due persone che cercano di ricucire il proprio rapporto e di ritrovare la stima nell’altro.

“Le promesse erano mille mille / Ma nel cuore sento spille spille“. In questi verso, per esempio, è chiaro come i due si siano promessi amore e molto altro ma hanno difficoltà nel tornare a fidarsi l’uno dell’altra.

In questo testo è possibile vedere tutta la tribolazione di due innamorati che, però, come dice la canzone, tornano ad amarsi senza condizionamenti. “Le promesse sono mille mille /

Ma non serve siano mille / Ora che ho solo te baby“.

Non serve fare promesse se c’è un amore forte e incondizionato capace di superare ogni tipo di difficoltà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter