Sanremo 2021, il significato della canzone de Lo Stato Sociale “Combat Pop”. Il famoso gruppo si prepara a tornare al Festival dopo diversi anni dalla loro partecipazione

Lo Stato Sociale si prepara a tornare al Festival di Sanremo dopo il successo riscosso con la loro partecipazione qualche anno fa. Il gruppo che ha fatto ballare tutto l’Ariston (e non solo, ma anche una donna anziana che ha ottenuto tantissimi consensi) è pronto a stupirci nuovamente con un brano intitolato “Combat Pop”, un titolo particolare ma che scaturisce l’attenzione e la curiosità che questi ragazzi meritano di certo.

Testo di “Combat Pop”, brano de Lo Stato Sociale

A tre anni dal loro sorprendente podio, Combat Pop sarà una ventata d’aria fresca per questo Festival, proprio come lo fu Una Vita in Vacanza. Fotografa il momento attuale del mercato discografico italiano in tutte le sue rotture e immagini, purtroppo, deformate. Con questa canzone, i ragazzi vogliono chiedere al pubblico come mai ci siamo ritrovati in questa situazione. Una vera e propria denuncia ad un sistema, che possiamo anche decontestualizzare per descrivere la situazione italiana in generale. Sicuramente tratterà una tematica importante e interessante per il periodo storico che stiamo vivendo.

Oramai siamo agli sgoccioli, il Festival sta per cominciare e tutti sono curiosi di vedere cosa combineranno questa volta il gruppo tanto amato dal web.