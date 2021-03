Sanremo 2021, significato della canzone de la Rappresentante di Lista “Amami”. Manca pochissimo oramai e finalmente saliranno sul palco per portare la loro canzone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (@rappresentantelista)

La Rappresentante di Lista si prepara a salire sul palco dell’Ariston per la gioia dei loro fans. Il duo, formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ci farà ascoltare un brano di cui l’emozione per la riscoperta della vita diventa il famoso filo rosso che noi tutti conosciamo. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a vedere bene nei dettagli di cosa parla il testo che noi tutti stiamo aspettando di ascoltare.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi è La Rappresentante di Lista: tutto sui cantanti di “Amare”

Testo di “Amare”, brano de La Rappresentante di Lista: il significato di questa canzone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (@rappresentantelista)

“Amare” descrive corpi, comunità, luoghi, una serie di immagini che si preparano a raccontare prima delle sensazioni negative, come un incendio entro la stanza o un sole che improvvisamente non sorgerà, per poi arrivare ad un crescendo emotivo che esplode nel ritornello. Sarà sicuramente un brano importante e pare che sia uno dei favoriti: lo stesso Fedez ha rivelato di avere una preferenza nei confronti del loro brano, dunque tutti siamo davvero molto curiosi di scoprire cos’hanno in riserbo per noi.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima serata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (@rappresentantelista)

Nell’attesa di ascoltare il loro brano, non ci resta che aspettare con tanta impazienza e ovviamente curiosità. Sarà un momento importantissimo per loro due: potrebbe sancire l’inizio del loro successo, ma quello vero!