Sara Croce, il costume c’è ma copre poco e niente, soprattutto li… – FOTO

La Primavera sembra perdere il suo fascino di fronte al nuovo scatto in costume della modella Sara Croce, poi l’attenzione si sposta proprio lì.

Follower a bizzeffe e voglia d’estate, un binomio allettante quello scaturito dall’ultimo scatto della celebre influencer e modella ventiduenne Sara Croce. Dalla primavera si preferisce passare in un lampo all’alta stagione estiva, ai costumi in tessuto dalle tinte delicate a fare da contrasto con la ormai presente abbronzatura. E’ uno scatto per lo più nostalgico quello di Sara, sebbene non manchi di certo di mettere bene in evidenza ed in primo piano un fisico strabiliante ed armonioso.

Sara Croce, in costume è una farfalla “dalle varie sfumature”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Una delle prime congetture allo scatto tipicamente idilliaco della modella di origini lombarde trae le sue ispirazioni indubbiamente dalla sua monumentale bellezza, eppure non manca di sfociare nella pura ironia. “Che bella pornofarfalla“, commenta con fare a dir poco goliardico un suo impulsivo ammiratore.

Ma tornando alla realtà l’istantanea è un ricordo estivo ambientato nell’isola di Capri. Ed è proprio sulla scia della Costiera e del suo fascino tipicamente vintage, con tanto di costume che sembra ricordare vagamente alcune tendenze alla moda anni ’50, che Sara conquista in men che non si dica, e non soltanto per il suo fascino indiscusso, anche il restante dei suoi fedeli spettatori.

Il soleggiato scatto, pubblicato su Instagram ormai mezz’ora fa, gode al momento di oltre 25mila apprezzamenti, e secondo il dire comune, fra la marea di cuoricini e la voglia di una nuova estate, non si può contraddire l’opinione di una delle finaliste di Miss Italia 2017. “Qui si stava meglio💙“.