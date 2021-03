Shaila Gatta, outfit da capogiro e sorriso contagioso. Un incanto – FOTO

Shaila Gatta, outfit da capogiro e sorriso contagioso: così inizia la settimana la velina dal fisico marmoreo.

Shaila Gatta sa come sempre deliziare i followers di Instagram con scatti e video bellissimi e super originali. Un mix di acrobazie, pensieri e rubriche innovative…Shaila è la sintesi di tutto questo. Femme fatale o look casalingo, è sempre una bomba. Nell’ultimo post pubblicato proprio una manciata di minuti fa, la Gatta è nel mood giusto per augurare un buon inizio di settimana, con tanto di sorriso spontaneo, bellissimo. Manda un bacio a tutti e scrive a proposito: Iniziamo la settimana con un bel sorriso! Può aiutare voi e chi vi sta accanto ❤️. Bellissima ❤️❤️❤️❤️ si legge tra i numerosi commenti per la velina più acrobatica degli ultimi tempi.

Shaila Gatta, scatto domenicale e quel dettaglio non passato inosservato

Shaila Gatta nella giornata di ieri ha postato una foto in compagnia del fidanzato, l’ex calciatore Leonardo Blanchard. I due appaiono felici, uniti e intenti a godersi la giornata di sole. Casual lui, sportivissima lei…entrambi sono super trendy. Quelli che tuttavia notano i fans è la muscolatura di Shaila, resa visibile dai pantaloncini indossati che lascia le gambe nude. Infatti si leggono commenti del tipo Mamma che ginocchio 😮 o ancora …che ginocchio frontale, sembra quello di @alessandrodelpiero 😂😂😍😘.

La coppia è comunque molto amata e seguita sul web, in tanti infatti si sono complimentati con loro per essere molto affiatati.