Il Presidente Mario Draghi ha nominato un nuovo Commissario straordinario per l’emergenza: saluti e ringraziamenti a Domenico Arcuri.

Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande esperienza anche sul fronte logistico, in Italia e all'estero. Una scelta eccellente, un bel cambio di passo: massima collaborazione da parte mia e della Lega. pic.twitter.com/Ot0SNelqSS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 1, 2021

Un nuovo cambio al vertice disposto dal Governo Draghi. Dopo Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile, al cui posto è stato nominato Francesco Curcio, ora è tempo di saluti per Domenico Arcuri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo quale nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Sostituito Domenico Arcuri: Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Il governo ha recepito le proposte di @forza_italia a favore di un concreto cambio di passo e della nomina di un nuovo commissario per l’emergenza #Covid_19.Un successo politico che va nella direzione dell’interesse nazionale.Buon lavoro al generale #Figliuolo! — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 1, 2021

Il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. Una nuova nomina, dunque, operata dal Governo Draghi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito il comunicato stampa contenente la notizia. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19″. Non sono mancati ringraziamenti, come avvenuto per Angelo Borrelli, al suo predecessore. Nella nota si legge: “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”.

Numerosi i commenti provenienti da varie personalità politiche. Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, ha affermato che il Governo avrebbe recepito le richieste del suo partito a favore di una nuova nomina del Commissario straordinario per l’emergenza.

Entusiasmo anche da parte di Matteo Salvini il quale attraverso un tweet ha augurato buon lavoro al Generale Figliuolo e si è detto entusiasta della scelta. Dello stesso avviso Giorgia Meloni, di Fratelli d’Italia: “Ha fatto bene il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente”.

La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell’Esercito, va finalmente nella direzione che @ItaliaViva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 1, 2021

La scelta di Draghi pare mettere d’accordo tutti gli schieramenti. Matteo Renzi si dice soddisfatto della scelta operata dal Governo. Un indirizzo che Italia Viva chiedeva di seguire da mesi.