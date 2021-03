Striscia la Notizia, giornalista cade dallo scivolo, gaffe in diretta.

Nella sezione cabaret di pasticcini, Striscia la notizia, propone la rovinosa caduta di una giornalista del tg satirico durante un servizio. La gaffe finisce in diretta.

Per il cabaret di pasticcini di Striscia la Notizia, un mix di figuracce assortite, è stata esilarante la caduta di un’inviata del tg satirico. Nel video si vede la giornalista intenta a girare un servizio arrampicandosi su delle giostrine per i bambini, mentre commenta la vicenda esclama: “Eppure quando eravamo piccoli, l’altalena…” , non riesce a terminare la frase che scivola rovinosamente per terra.

Forse per colpa dei tacchi alti, la cronista cade dalla scaletta della giostrina battendo con la spalla al suolo. La caduta è stata talmente divertente che è stata riproposta sulla piattaforma TikTok.

Giornalista cade durante un servizio. Il video servito nel cabaret di pasticcini

Il cabaret di pasticcini di Striscia la Notizia ha servito un dolcino davvero appetitoso. La rovinosa caduta di un’inviata del tg satirico più amato d’Italia. Il cameramen non ha dato scampo alla malcapitata, ha continuato a registrare immortalando il momento.

Che questo video serva di lezione a tutti, meglio sempre guardare dove si stanno mettendo i piedi.