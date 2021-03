Incendio all’intendo di un’abitazione: donna perde la vita

Questa mattina a Collegno, in provincia di Torino, una donna di 85 anni è morto in seguito ad un incendio divampato all’interno della sua abitazione. Inutili i tentativi di soccorso.

Una donna di 85 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato all’interno del suo appartamento, dove viveva sola. È accaduto questa mattina a Collegno, comune in provincia di Torino. Il rogo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvolto l’abitazione della vittima, sita al terzo piano di un palazzo intorno alle 6:30. Purtroppo, all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 per l’85enne non c’è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti dei pompieri e delle forze dell’ordine per la verifica dei danni.

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo, a Collegno, comune in provincia di Torino. Una donna di 85 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio che ha avvolto l’appartamento in cui viveva, al terzo piano di un condomino in corso Anthony. La vittima, riporta la redazione de La Stampa, si trovava all’interno dell’abitazione, dove viveva da sola quando è scoppiato il rogo che ha provocato ingenti danni all’appartamento.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivate alcune squadre di vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e fatto ingresso nei locali. Purtroppo per l’85enne non c’è stato nulla da fare, i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le esalazioni del fumo propagatosi all’interno dell’abitazione.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso in modo da risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio. Dai primi riscontri, riferisce La Stampa, pare che le fiamme siano state originate da un guasto alla stufa elettrica presente in casa.

I vigili del fuoco, insieme ai militari dell’Arma, stanno provvedendo alle verifiche dei danni per poter disporre l’agibilità dell’appartamento, rimasto gravemente danneggiato, e dell’edificio.