Tragedia in un supermercato: si ribalta carrello, bimba di 16 mesi è grave

Tragedia a Roma. Una mamma intenta a fare la spesa con la figlia di 16 mesi la colloca sul carrello. Quest’ultimo si ribalta. Immediato i soccorsi in eliambulanza.

Una tragedia avvenuta nella tarda mattinata. A Roma una mamma come da abitudine stava facendo la spesa presso il supermercato Pewex situato in via Casilina, a Pantano Borghese, in provincia di Roma. Con lei la figlia di soli 16 mesi collocata all’interno del carrello. La donna era intenta a scegliere i prodotti da acquistare. Poi all’improvviso il terribile incidente.

Il carrello sul quale era posta la piccola e i prodotti della spesa, probabilmente per via del peso eccessivo, si è ribaltato. Sotto gli occhi della madre la bimba è finita sul pavimento. A schiacciarla bottiglie e pesanti oggetti.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Tramite eliambulanza la piccola, di neanche un anno e mezzo, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ora si trova in gravissime condizioni.

La terribile vicenda è avvenuta intorno alle 11 di questa mattina. Come di consueto una madre era intenta a fare la spesa con la sua bimba. Quest’ultima era stata collocata sul carrello, nella parte anteriore destinata ai bambini. La donna ha iniziato a fare la spesa selezionando i prodotti sugli scaffali come suo solito. Tuttavia all’improvviso l’eccessivo peso ha fatto sì che il carello cedesse ribaltandosi.

Caduta a terra, la bimba è stata colpita dalla merce. Il peso di bottiglie e vari oggetti l’ha schiacciata. Svariati i colpi che ha subito.

Per accorciare i tempi di soccorso è stata immediatamente trasportata in ospedale tramite eliambulanza. Sul posto intervenuta la polizia per ricostruire la dinamica dei fatti.