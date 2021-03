La versione puffetta di Veronica Gentili fa impazzire il web, lo sguardo fisso in camera che conquista tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili è bellissima in un completo color azzurro, ironizza e si dice da sola che è in versione puffetta. I fan però gradiscono e nei commenti si legge:”Eccola la migliore!! Bella brava elegantissima!!” e anche “Ti dona il puffo”. Un’utente si allarga e scrive una frase dolcissima:”Unica, gentile di nome e di fatto, rispettosa di tutti gli ospiti, chiara nelle domande e bravissima a gestire gli interventi…fa capire la politica anche a me…che dire:ad avercene!!!”.

LEGGI ANCHE>>>Rosalinda fuori dal GF: la rivelazione su Dayane è toccante

Veronica Gentili, la conduttrice che parla di politica più apprezzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Michelle Hunziker, dramma sui social: “E’ successo anche a me”

Sicuramente la Gentili è tra le conduttrici che più preferisce il pubblico, lei conduce Stasera Italia. I temi affrontati nel programma sono d’attualità e spesso di politica. In particolare i telespettatori gradiscono il modo in cui la Gentili parla della politica così chiaramente. Spesso alcuni temi riguardanti la politica non sono facili da spiegare, ma lei usa sempre parole semplici e scandite per far capire a tutti. Nella puntata di qualche giorno fa, la Gentili è stata seguito tanto da instagram dove i telespettatori l’hanno ripostata mentre conduceva il programma.

Scrivevano che è la conduttrice migliore e che grazie a lei capiscono la politica. Addirittura un’utente quando lei ha mandato la pubblicità, ha urlato no perché voleva ancora ascoltarla. Lei he ha iniziato la sua carriera nel cinema come attrice, oggi è una conduttrice affermata di un programma molto serio. Su questa strada la porta anche la conquista del tesserino da giornalista pubblicista avvenuta nel 2015.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Comincia poi a scrivere anche sul noto giornale Fatto Quotidiano e diventa anche ospite fissa in alcuni programmi televisivi come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break. Insomma la sua carriera è iniziata in tutt’altro modo, ma alla fine ha scoperto la sua vera vocazione, il giornalismo.