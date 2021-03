Utenti Whatsapp sempre in allerta: come funziona la truffa del codice a 6 cifre

Non si placano le truffe sui social network, su Whatsapp alcuni hacker si impossessano dei vostri dati attraverso l’invio di un codice a 6 cifre

I raggiri a carico dei social network che usiamo con regolarità durante le nostre giornate non si placano mai, e sempre più spesso gli utenti sono presi di mira con truffe ben organizzate da parte di hacker che desiderano impossessarsi dei profili personali.

Tra i social network più usati sicuramente Whatsapp, sono infatti ormai davvero poche le persone che non lo utilizzano per comunicare quotidianamente, mandare messaggi, immagini e file. Sono oltre 2 milioni gli utenti che hanno questa app sul cellulare, ma è anche un mezzo facile per scambiarsi inconsciamente virus e truffe a discapito degli utenti spesso ignari che la usano con frequenza.

Sembra stia circolando in rete d qualche mese una nuova minaccia che andrebbe ad intaccare questo social. Si tratta della truffa delle sei cifre, proviamo a fare chiarezza per evitare di incappare in questo inganno.

LEGGI ANCHE -> WhatsApp, nuova stangata per gli utenti. Pericolo in vista per i cybernauti del social

La truffa delle 6 cifre su Whatsapp, come funziona

LEGGI ANCHE -> Netflix, annuncio a sorpresa: per la prima volta sbarca in Italia

Sta circolando ormai da qualche mese una nuova tipologia di truffa che si basa sull‘ invio tramite SMS di un codice a 6 cifre, attraverso cui gli hacker riuscirebbero a impossessarsi dell’identità e dei dati sensibili di profili privati.

Nello specifico questi ultimi si fingono uno dei contatti già presenti nella rubrica, usandone proprio il nome e l’immagine profilo del soggetto interessato. Spieghiamo cosa accade nello specifico: l’hacker installa sul suo telefono l’applicazione e registra il numero del soggetto scelto per la truffa.

WhatsApp per avere la conferma invia, tramite SMS, un codice di conferma al numero in questione, quello che sarà truffato nello specifico che riceve il messaggio con le 6 cifre per poter essere sbloccato. Questo codice, se reinoltrato, permette l’attivazione dell’account sul nuovo telefono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nel caso cadiate nella truffa contattate immediatamente la polizia postale per poter disattivare l’account e ritornare in possesso dei vostri dati personali con codici, fotografie o altri dati che possano rendervi vulnerabili.