Achille Lauro piange lacrime di sangue sul palco dell’Ariston. Pubblico senza fiato – FOTO

Grande debutto a Sanremo anche per Achille Lauro, che oggi sale sul palco dell’Ariston come ospite speciale. Dopo il grande successo di Rolls Royce e lo scalpore suscitato da Me ne frego, il cantate romano torna nuovamente a Sanremo con uno spettacolo tutto suo, all’insegna dell’originalità e dell’innovazione. “Ho preparato cinque quadri – ha spiegato di recente – uno per ogni serata”.

Achille Lauro a Sanremo 2021, tra peccato e lacrime di sangue

Per il suo primo quadro a Sanremo, Achille Lauro ha scelto un sontuoso abito attillato con ornamento di piume rosa pallido.

Come di consueto quando l’artista presenta un progetto musicale, si sono aperte le scommesse su quale sarà il filo conduttore che legherà le sue esibizioni. Sui suoi profili social, Lauro ha dato un’indizio, cambiando la sua immagine del profilo con una ghigliottina ed aggiungendo alcune storie in evidenza in cui spiccano delle lettere. La lettera di questa sera è la lettera L.

