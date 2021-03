Alessandra Amoroso, sorriso limpido e genuino dedicato ai fan: “Mi mancate tantissimo” – FOTO

Nuovo scatto postato sui social da Alessandra Amoroso che con il suo sorriso fa innamorare tutti e i fan ringraziano per la sua solarità contagiosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Fresca ancora dell’uscita dell’ultimo singolo “Pezzo di cuore” che l’ha riunita con l’amica salentina Emma Marrone, Alessandra Amoroso si appresta ora a grandi novità a proposito del talent “Amici” in cui proprio Emma è parte attiva da ormai diverse edizioni.

L’attesa per il serale del programma condotto da Maria De Filippi è atteso per il 20 marzo prossimo e la messa in onda è prevista sempre il sabato sera in rigorosa diretta televisiva su Canale Cinque. Le anticipazioni ufficiali riguardanti la messa in onda hanno già fatto preannunciare grandi novità, tra cui la possibile partecipazione dell’Amoroso proprio per il serale.

Non solo quindi super ospite al Festiva di Sanremo ma possibile guest star anche ad Amici, che quest’anno festeggia vent’anni dalla prima messa in onda. Questo farebbe pensare che proprio Maria de Filippi voglia richiamare sul palco proprio due delle cantanti che hanno ottenuto maggior successo grazie al talent show in questi anni.

Alessandra Amoroso stupisce con un sorriso smagliante che dedica ai fan