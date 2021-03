Alessia Marcuzzi spara a zero contro gli attacchi ricevuti sul web

Critiche per Alessia Marcuzzi, la conduttrice infatti è stata presa di mira dal web per un motivo preciso, la risposta non tarda ad arrivare.

L’amatissima conduttrice Alessia Marcuzzi è stata presa di mira dal web per aver esternato un suo pensiero e la stessa non ha perso tempo a rispondere a queste critiche. La discussione riguarda il Grande Fratello VIP, il reality appena concluso e che ha decretato come vincitore – con favore del pubblico – Tommaso Zorzi. Proprio sul vincitore si sono espressi negativamente sul web attaccando di fatto la Marcuzzi. Nello specifico, la conduttrice de Le Iene avrebbe esternato questa sua preferenza tramite social – Twitter – sottolineando la bella persona che è Tommaso ed il forte legame che li tiene uniti. Un rapporto insomma di amicizia che non sarebbe nemmeno il primo ad essere esternato in quanto Zorzi è riuscito a farsi amare da tutti. Tempo fa ad esempio anche il duo musicale Le Donatella ha sostenuto il concorrente sottolineando la genuinità del 25enne.

Alessia Marcuzzi non ci sta e sbotta: Faccio quello che voglio

A quanto pare quindi il Twitter della conduttrice ha dato adito a discussioni, ma la stessa non si è minimamente tirata indietro ed ha detto la sua. “Faccio quello che mi pare!” risposta che insomma non è tardata ad arrivare. “Vittoria meritatissima Tommy. Bravo!” queste le parole scritte a caldo dalla Marcuzzi per la vittoria dell’influencer. Ma non solo, ha colto altresì l’occasione per dedicare un dolce pensiero al padrone di casa del GF Vip, ovvero Alfonso Signorini facendogli i più sinceri complimenti per la riuscita del reality e per il successo che questo ha ottenuto. “Grazie per averci tenuto compagnia per tutti questi mesi Alfo…Anzi Affffonsoooo…Bellissimo questo viaggio…”

Parole che sono arrivate al mittente con tanta gioia per il conduttore del reality.