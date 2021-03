Cosa sappiamo di Amadeus, il conduttore che sta per aprire le danze sul palco dell’Ariston? Ecco alcune curiosità su moglie e figli

Sta per iniziare un’altra imperdibile edizione di Sanremo ed anche quest’anno a condurre il programma ci sarà Amadeus insieme al suo collega e amico Rosario Fiorello. Sarà un’esperienza particolare, visto le norme anti-covid e l’assenza del pubblico, grande pilastro del Festival. Ma di certo non mancheranno sorprese per i telespettatori. Nell’attesa dell’esordio, scopriamo insieme qualche curiosità sul presentatore che dopo il successo dell’anno scorso ha deciso di tornare in pista e fare il bis.

Amadeus: curiosità e figli?

Classe 1962, Amadeus è nato a Ravenna e il suo vero nome è Amadeo Umberto Rita Sebastiani. Negli anni ottanta vive la sua prima esperienza a Radio Deejay con l’aiuto di Claudio Cecchetto, poi negli anni novanta approda alla Rai a condurre quiz e programmi di intrattenimento. Oggi è un uomo felicemente sposato con Giovanna Civitillo, la sua seconda moglie. I due si sono conosciuti nel 2003 grazie al programma L’Eredità dove lei era una ballerina. Insieme hanno dato vita ad un figlio di nome José Alberto. Prima di questa unione però Amadeus era sposato con Marisa Di Martino dal quale ha avuto una figlia di nome Alice. Il testimone del suo primo matrimonio fu proprio Fiorello e molti non sanno che il conduttore è dell’Inter ed è daltonico.

Amadeus non ama i social, infatti condivide il suo profilo Instagram con sua moglie che a quanto pare è la sua social media. Il pubblico non vede l’ora di tornare ad emozionarsi con le sue performance sul palco dell’Ariston.