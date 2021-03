Ambra Lombardo, un selfie da adolescente molto sexy: bellezza da capogiro – FOTO

Ambra Lombardo manda in visibilio il popolo di Instagram con un selfie da adolescente che lascia poco spazio alle parole

La splendida Ambra Lombardo ha fatto il pieno di likes su Instagram con un selfie da capogiro che lei definisce “adolescenziale”. “Non amo le foto, preferisco farmele da sola” -. Questo è mood di vita di Ambra, abituata a costruirsi la vita con le proprie mani, esattamente come ha fatto durante il corso della sua straordinaria carriera.

La professoressa della trasmissione “Tiki Taka” ha preferito il mondo dello spettacolo alla cultura e l’amore per l’architettura. Infatti, la influencer di successo ha raggiunto diversi traguardi didattici, ma in una vita zeppa di sogni si è dovuta accontentare di fare la docente.

Un traguardo in ogni caso di elevato prestigio, che riesce ad abbinare alle professioni di co-conduttrice su Italia 1 al fianco di Piero Chiambretti e qualche esperienza al reality. Infatti, il curriculum di Ambra vanta anche della partecipazione al Grande Fratello, nel cui video di presentazione ha annunciato di aver preferito fare l’archeologa a tutti gli effetti

Ambra Lombardo, snella ed elegante su Instagram: uno spettacolo

La professoressa più ambita ed elegante del mondo social ha fatto nuovamente breccia nel cuore degli appassionati di bellezza. Ambra Lombardo non si smentisce praticamente mai negli ultimi tempi e fa di un fascino da incorniciare, la sua “arma” vincente.

Ogni lunedì sera, nel consueto appuntamento di Tiki Taka, Ambra ci regala sempre sorprese da un punto di vista della preparazione professionale e non solo. Lei afferma di non amare molto farsi immortalare, ma non rinuncia quasi mai a mettersi in mostra con una bellezza celestiale ed irresistibile come poche colleghe del mondo dello spettacolo.

“Meno male che ci sei tu” azzarda qualche fan dell’insegnante, che ricambia e ringrazia come meglio può con un selfie da capogiro. La professoressa appare sexy e affascinante con un know-how tra moda e design, tipico del Made in Italy che risalta una femminilità elegante e raggiante allo stesso tempo.

Ambra Lombardo ha così stupito ancora una volta il pubblico di Instagram con una bellezza perfetta e pignola, proprio come emerge dalla vita di tutti i giorni